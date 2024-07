Résultat des législatives 2024 à Thaon (14610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Avantage au Front populaire à Thaon La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Au premier tour, l'attelage a réuni plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Thaon, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 32,83% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 33,86% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 51,45% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Thaon ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé pour cette législative 2024, à l'échelle locale. La progression du RN semble déjà puissante à Thaon entre le score du mouvement en 2022 (15,09%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,3%), de l'ordre de 12 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour acter une installation durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Thaon Le verdict des premier et second tours de 2022 semble aussi un enseignement à regarder au moment du second tour. Le premier tour des législatives à l'époque à Thaon offrait en revanche 33,86% pour Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale)des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 26,90% des voix. Thaon optera d'ailleurs encore pour Valérie Harel au second tour, finalement en tête localement avec 51,45%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,55%.

20:05 - Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) déjà en avance avec 32,83% à Thaon aux législatives Selon les dernières projections dévoilées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République maintiendraient une centaine de sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales. Thomas Dupont-Federici (Front populaire) a amassé 32,83% des votes à Thaon dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Philippe Chapron (Rassemblement National) et Bertrand Bouyx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 27,3% et 24,62% des votants. Les votants de la commune n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la 5ème circonscription du Calvados. Philippe Chapron y devançait ses adversaires, avec cette fois 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Législatives 2024 à Thaon : un taux de participation inattendu ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Comme stipulé dans la publication précédente, la participation au premier round des législatives à Thaon a été de 77,25%, plus importante de 19 points que celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 58,11% des personnes habilitées à participer à une élection à Thaon s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 59,65% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Thaon À Thaon, le niveau de participation constitue à n'en pas douter un facteur primordial de ces élections législatives 2024. La participation au premier tour des législatives 2024 à Thaon s'élevait à 77,25%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,04% au premier tour et 51,05% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 85,82% au second tour, c'est-à-dire 1 223 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au RN seraient de nature à impacter la stratégie de vote des habitants de Thaon (14610).

17:29 - Thaon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Thaon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 748 logements pour 1 808 habitants, la densité de la ville est de 172 habitants par km². Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 539 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 279,06 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Thaon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.