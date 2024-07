Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Mer (14750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait évoluer la gauche à Saint-Aubin-sur-Mer Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Aubin-sur-Mer, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 30,94% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (27,7%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,88% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le RN à Saint-Aubin-sur-Mer lors des législatives ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on tient compte de la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Saint-Aubin-sur-Mer s'élève par ailleurs à 10 points en 2 ans. Suffisant pour envisager une implantation solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble en tête aux législatives il y a deux ans à Saint-Aubin-sur-Mer Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Saint-Aubin-sur-Mer, déjà couverte par la 5ème circonscription du Calvados, avait en revanche vu le binôme La République en Marche l'emporter avec 29,82%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 14,87%. Sur la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, avec 56,12% contre 43,88% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Mer Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Aubin-sur-Mer ont plébiscité Thomas Dupont-Federici (Nouveau Front populaire), à qui ils ont accordé 30,94% des voix. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Bertrand Bouyx (Majorité présidentielle) et Philippe Chapron (Rassemblement National) avec 26,58% et 24,36% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la cité, puisque c'est Philippe Chapron qui y devançait ses adversaires, avec 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Participation à Saint-Aubin-sur-Mer : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Comme expliqué dans la publication précédente, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Saint-Aubin-sur-Mer était de 26,96%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 2 103 personnes en âge de voter à Saint-Aubin-sur-Mer, 41,94% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 41,4% lors des élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Mer À Saint-Aubin-sur-Mer, l'un des critères essentiels des législatives 2024 est sans aucun doute le niveau de participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Mer a atteint 26,96%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 22,58% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,14% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,39% au premier tour. Au deuxième tour, 47,84% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont par exemple capables de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Aubin-sur-Mer.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Aubin-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population de Saint-Aubin-sur-Mer sur le résultat des élections législatives ? Avec 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,77%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (64,9%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,33%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,97%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,93%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 40,14%, comme à Saint-Aubin-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.