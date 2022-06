19:05 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Beuvrages ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Beuvrages. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,82% et 0,69% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 1,51% à gauche, en plus des voix de Mélenchon.