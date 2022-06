Résultat de la législative à Bitschwiller-lès-Thann : 2e tour en direct

15:30 - À Bitschwiller-lès-Thann, la candidature Rassemblement National en tête

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Bitschwiller-lès-Thann. Grâce à 27,13% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bitschwiller-lès-Thann dimanche 12 juin pour le premier tour des législatives. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 25,43% et 16,72% des voix.