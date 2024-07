Résultat des législatives 2024 à Saint-Amarin (68550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Amarin, que vont trancher les électeurs de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Amarin, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,46% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 12,86% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Saint-Amarin Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le nombre d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence la clé du scrutin pour le second tour de cette élection des députés au niveau local. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Amarin, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Saint-Amarin à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Marion Wilhelm qui arrivait en tête au premier tour avec 32,56%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,61%, devant le binôme Les Républicains à 49,39%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Saint-Amarin ? Avec 48,99% des votes, Marion Wilhelm (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Amarin, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er round de l'élection législative. En 2e place, Raphaël Schellenberger (Les Républicains) recevait 31,98%. Ensuite, Simone Fest (Front populaire) ramassait 12,46% des votants. C'est aussi Marion Wilhelm qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription du Haut-Rhin, avec cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Amarin ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédents scrutins électoraux ? En comparaison avec les élections européennes de début juin, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Amarin s'est intensifiée de 14 points, culminant à 65,34%. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 51,91% des électeurs de Saint-Amarin. La participation était de 53,47% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Amarin, la participation peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement l'abstention. Dans la commune, 65,34% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 657 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,29% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 75,92% au premier tour, ce qui représentait 1 258 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,8% au premier tour. Au deuxième tour, 41,21% des citoyens se sont déplacés. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Amarin ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Amarin : un éclairage démographique Dans la ville de Saint-Amarin, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,55%. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (77,02%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 749 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,44%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Amarin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,03% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.