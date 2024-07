Résultat des législatives 2024 à Burnhaupt-le-Haut (68520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les orphelins du Front populaire observés La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a récolté 28,06% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,58% des voix à Burnhaupt-le-Haut. Une poussée à comparer néanmoins avec les 13,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Burnhaupt-le-Haut Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français. La progression du parti, qui se monte déjà à 20 points à Burnhaupt-le-Haut entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Burnhaupt-le-Haut ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections législatives 2024, à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a l'espoir de gagner. Lors des dernières législatives à Burnhaupt-le-Haut, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 23,4% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 25,00% pour Sandrine Mayer (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 59,54%. C'est donc Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Quel score à Burnhaupt-le-Haut pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Grâce à 43,91% des votes, Marion Wilhelm (Rassemblement National) a pris la pôle position à Burnhaupt-le-Haut, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er round de l'élection législative. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) recevait 35,29%. De son côté, Simone Fest (Union de la gauche) captait 12,58% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Marion Wilhelm rassemblant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - La participation inspectée attentivement à Burnhaupt-le-Haut Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? À Burnhaupt-le-Haut, le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 a atteint 72,22%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 382 personnes habilitées à participer à une élection à Burnhaupt-le-Haut avaient en effet pris part à l'élection (soit 58,54%), à comparer avec une participation de 53,83% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Burnhaupt-le-Haut ? La participation est l'une des clés des législatives. Les résidents de Burnhaupt-le-Haut ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 72,22%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 338 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,39% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 1 075 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,76% au premier tour. Au second tour, 44,03% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Burnhaupt-le-Haut ?

17:29 - Les données démographiques de Burnhaupt-le-Haut révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Burnhaupt-le-Haut, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 731 habitants répartis dans 755 logements, cette ville présente une densité de 144 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 182 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 931 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (91,92%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 54,43 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Burnhaupt-le-Haut, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.