Résultat des législatives 2024 à Aspach-Michelbach (68700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Aspach-Michelbach ? Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone au moment du premier tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN ce soir. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Aspach-Michelbach, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 13,22% des votes dans la localité. Un chiffre qui a pourtant stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (13,94%).

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 20 points à Aspach-Michelbach L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Aspach-Michelbach ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Aspach-Michelbach, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Aspach-Michelbach, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 20,42% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 27,55% pour Sandrine Mayer (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains (60,86%). C'est ainsi Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Aspach-Michelbach ce dimanche ? Lors du premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs d'Aspach-Michelbach ont plébiscité Marion Wilhelm (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 40,45% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Union de la gauche) avec 37,41% et 13,22% des votants. C'est aussi Marion Wilhelm qui terminait en pôle position dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Aspach-Michelbach : un record par rapport aux élections européennes ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? À Aspach-Michelbach, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 69,08%, plus élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 53,25% des personnes aptes à participer à une élection à Aspach-Michelbach s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 52,22% il y a cinq ans. En proportion, au niveau national, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Aspach-Michelbach, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 demeure la participation Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Aspach-Michelbach, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des législatives 2024 à Aspach-Michelbach s'élevait à 69,08%. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,07% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 76,14% au premier tour, soit 1 139 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,85% au premier tour et 42,34% au second tour.

17:29 - Aspach-Michelbach : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique d'Aspach-Michelbach contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,68%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles détenant au moins une voiture (92,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 629 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,31%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Aspach-Michelbach mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,95% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.