Résultat des législatives 2024 à Willer-sur-Thur (68760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les supporters du Front populaire très suivis La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a glané 28,06% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Willer-sur-Thur, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 13,67% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 14,72% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Willer-sur-Thur L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Willer-sur-Thur ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Au début des élections législatives à l'époque, le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Willer-sur-Thur. Dans la commune, c'est Marion Wilhelm qui arrivait en tête au premier tour avec 31,84%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Raphaël Schellenberger (Les Républicains) chez les électeurs avec 51,47%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,53%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Willer-sur-Thur ? Marion Wilhelm (Rassemblement National) a rassemblé 49,83% des voix à Willer-sur-Thur dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Union de la gauche) avec 29,43% et 13,67% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Marion Wilhelm accumulant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Willer-sur-Thur aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, 37,32% des électeurs de Willer-sur-Thur n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 50,88% des inscrits sur les listes électorales de Willer-sur-Thur (68). Le taux d'abstention était de 54,15% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du 2e tour des législatives à Willer-sur-Thur ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Willer-sur-Thur ? Dans la ville, 37,32% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 434 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,06% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,21% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,41% au premier tour. Au second tour, 59,32% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Willer-sur-Thur.

17:29 - Comment la composition démographique de Willer-sur-Thur façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Willer-sur-Thur peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,84% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 639 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,3%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Willer-sur-Thur mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,36% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.