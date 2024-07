Résultat des législatives 2024 à Wittelsheim : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention constitue indéniablement l'un des critères principaux des élections législatives. Le taux d'abstention à Wittelsheim au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 39,17%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 62,78% au premier tour. Au second tour, 65,46% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Wittelsheim ce soir ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 29,83% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,66% au premier tour. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Wittelsheim ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Wittelsheim

Au cœur de la campagne électorale législative, Wittelsheim est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 334 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 643 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 116 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 16,66% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,14% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 523 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,41%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2175,08 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Wittelsheim, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.