Résultat des législatives 2024 à Moosch (68690) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Moosch ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Moosch, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 11,38% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 14,88% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national très costaud à Moosch aux législatives Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Le RN pourrait s'approcher de la victoire à Moosch lors du second tour de ces législatives si la dynamique établie lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se confirme localement, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire un élu ici ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Moosch Le score du Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de cette législative 2024, localement, comme au niveau national. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. A l'époque pour les législatives, le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Moosch. On retrouvait en effet Marion Wilhelm au sommet au premier tour, avec 31,76% dans la ville. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,27%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,73%.

20:05 - Déjà 46,78% pour le RN à Moosch aux élections législatives Marion Wilhelm (Rassemblement National) a engrangé 46,78% des votes à Moosch dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. Un score qui lui a permis de passer devant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Front populaire) avec 35,02% et 11,38% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription du Haut-Rhin, Marion Wilhelm glanant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Participation à Moosch : un sursaut par rapport au scrutin européen Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Moosch a atteint 39,2%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 345 personnes en âge de voter à Moosch, 53,16% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 52,09% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Moosch À Moosch, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Moosch au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 39,2%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 27,15% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,24% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,24% au premier tour. Au deuxième tour, 58,67% des électeurs ne se sont pas déplacés.

17:29 - Démographie et politique à Moosch, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Moosch révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,28% et une densité de population de 110 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 567 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,33%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Moosch mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,34% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.