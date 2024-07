Résultat des législatives 2024 à Fessenheim (68740) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre question qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 9% des voix à Fessenheim. Une performance à comparer néanmoins avec les 14,73% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 23 points à Fessenheim

L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui se monte déjà à 23 points à Fessenheim entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.