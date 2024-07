Résultat des législatives 2024 à Cernay : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Cernay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Cernay, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,28%. En outre, le taux de ménages propriétaires (52,14%) met en relief l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2127,79 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 426 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,93% et d'une population immigrée de 11,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Cernay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,88% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.