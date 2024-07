Résultat des législatives 2024 à Réguisheim (68890) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les supporters du Front populaire en question Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 11,82% des bulletins à Réguisheim. Un score en baisse en comparaison des 15,94% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 22 points gagnés en 2 ans par le RN à Réguisheim A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très observé. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont culminé à plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 22 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Réguisheim ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être la possibilité de l'emporter. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, à l'époque, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Réguisheim. On retrouvait en effet Marion Wilhelm devant ses concurrents au premier tour, avec 28,99% dans la cité. C'est finalement Raphaël Schellenberger (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Réguisheim au second tour, avec 51,54%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,46%.

20:05 - Déjà 50,78% pour le RN à Réguisheim aux élections législatives Le 30 juin dernier, les électeurs de Réguisheim ont placé en tête Marion Wilhelm (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 50,78% des suffrages. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant 28,29% et 11,82% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Marion Wilhelm rassemblant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Réguisheim ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Réguisheim a été de 65,88%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 619 inscrits sur les listes électorales à Réguisheim, 53,24% s'étaient effectivement rendus aux urnes. La participation était de 48,17% pour les européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Réguisheim, la participation était de 65,88% lors du 1er round des élections législatives 2024 Le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Dans la ville, dimanche, 34,13% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 23,98% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,09% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,53% au premier tour. Au deuxième tour, 56,13% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Réguisheim ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Réguisheim ?

17:29 - Réguisheim : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Réguisheim, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 2 023 habitants répartis dans 890 logements, cette commune présente une densité de 77 hab/km². Ses 126 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 595 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1884,67 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Réguisheim incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.