Résultat des législatives 2024 à Blodelsheim (68740) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Blodelsheim, qui va faire main basse les 9,24% de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Blodelsheim, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 9,24% des votes dans la commune. Une poussée à affiner néanmoins avec les 11,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 19 points à Blodelsheim Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Blodelsheim ? Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette législative à l'échelle locale. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de triompher à la fin de l'élection localement. Lors des législatives il y a deux ans, le RN réalisait déjà un très gros démarrage à Blodelsheim. C'est en effet Marion Wilhelm qui arrivait en pôle position au premier tour avec 30,67% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Raphaël Schellenberger (Les Républicains) chez les électeurs avec 53,95%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,05%.

20:05 - Déjà 49,62% pour le RN à Blodelsheim aux élections législatives Lors du 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Blodelsheim ont plébiscité Marion Wilhelm (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 49,62% des votes. Un score qui lui a permis d'arriver devant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Front populaire) avec 33,4% et 9,24% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Marion Wilhelm accumulant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Blodelsheim : un autre point de vue sur la participation aux dernières élections Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des élections précédentes ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Blodelsheim s'est accrue, atteignant 69,99%. Pendant le dernier scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 57,37% au sein de Blodelsheim. La participation était de 48,67% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - 69,99% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Blodelsheim Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Blodelsheim, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Blodelsheim pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 30,01%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 20,53% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,36% au premier tour et 59,19% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Blodelsheim ce soir ? La volonté de changement des habitants est notamment en mesure de ramener les électeurs de Blodelsheim dans les isoloirs.

17:29 - Blodelsheim : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Blodelsheim sur les résultats des élections législatives ? Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,01%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (69,83%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 623 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,77%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Blodelsheim mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,04% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.