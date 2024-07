Résultat des législatives 2024 à Uffholtz (68700) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Jusqu'où ira le RN à Uffholtz lors des législatives ?

L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle progression à Uffholtz ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.