Résultat de la législative à Blainville-sur-Orne : en direct

17:20 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Blainville-sur-Orne ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Blainville-sur-Orne, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place avec 28,39% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,76%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position avec 22,34% et Yannick Jadot à 4,55%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement bouleverser la situation lors des législatives à Blainville-sur-Orne dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - À Blainville-sur-Orne, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste l'abstention À Blainville-sur-Orne, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera sans aucun doute la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 77,53% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,52% au premier tour, ce qui représentait 3 347 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Blainville-sur-Orne (14550).

11:30 - À Blainville-sur-Orne, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément clé Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'étude des précédents scrutins est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 48,37% des électeurs de Blainville-sur-Orne avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 37,62% au tour deux.