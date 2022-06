Résultat de la législative à Blodelsheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Blodelsheim. Pour le 1er round de la législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Blodelsheim ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 30,67% des suffrages. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupèrent dans l'ordre 22,68% et 17,29% des suffrages.

Les habitants de Blodelsheim avaient donné 11,91% de leurs suffrages à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour des législatives. Ce score est tout de même à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 9,24%, 4,05%, 1,23% et 1,41% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 15,93% à Blodelsheim pour ces élections légilsatives.

Le résultat de l' élection législative à Blodelsheim est à présent publié. Marion Wilhelm a réuni 31% des voix. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Sandrine Mayer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent dans l'ordre 23% et 17% des votes. Reste à déterminer si les citoyens des 76 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Blodelsheim. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Haut-Rhin atteint 57% (838 non-votants).

Les électeurs de Blodelsheim ( Haut-Rhin ) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 36,88% des suffrages au premier tour à Blodelsheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 25,62% et 9,24% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Blodelsheim avec 58,08% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 41,92% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.