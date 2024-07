Résultat des législatives 2024 à Bitschwiller-lès-Thann (68620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Bitschwiller-lès-Thann, que vont décider les supporters de la gauche ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau du pays, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,74% des voix à Bitschwiller-lès-Thann. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 0,91% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 20 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Bitschwiller-lès-Thann Le résultat du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections 2024, localement. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Raphaël Schellenberger (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Bitschwiller-lès-Thann Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives avaient également donné lieu à un beau départ pour le Rassemblement national à l'époque à Bitschwiller-lès-Thann. Dans la commune, c'est Marion Wilhelm qui s'imposait au premier tour avec 27,13%. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,14%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,86%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Bitschwiller-lès-Thann D'après les toutes dernières projections diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Lors du 1er tour de la législative dimanche 30 juin, les citoyens de Bitschwiller-lès-Thann ont préféré Marion Wilhelm (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,02% des voix. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Simone Fest (Nouveau Front populaire) avec 32,51% et 14,74% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Marion Wilhelm rassemblant cette fois 41,87%, devant Raphaël Schellenberger avec 29,15% et Simone Fest avec 16,92%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Bitschwiller-lès-Thann aux dernières élections Au cours des dernières années, les 2 038 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Bitschwiller-lès-Thann était de 64,99%, dépassant celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 1 351 personnes habilitées à voter à Bitschwiller-lès-Thann avaient effectivement pris part à l'élection (soit 53,15%), à comparer avec une participation de 49,86% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - Les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives 2024, un élément déterminant à Bitschwiller-lès-Thann ? L'abstention est l'une des clés de ce scrutin législatif. 35,01% des électeurs de Bitschwiller-lès-Thann se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 385 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,64% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 27,54% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,86% au premier tour et 57,14% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bitschwiller-lès-Thann ? Les campagnes pour contrer le RN seraient notamment capables de ramener les habitants de Bitschwiller-lès-Thann (68620) dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse socio-économique de Bitschwiller-lès-Thann : perspectives électorales Comment la population de Bitschwiller-lès-Thann peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec 43,7% de population active et une densité de population de 156 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,48% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 425 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 604 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,12%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,33%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bitschwiller-lès-Thann mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,6% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.