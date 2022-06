Résultat de la législative à Boissy-le-Châtel : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Boissy-le-Châtel sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Boissy-le-Châtel. En direct 17:28 - La candidature Rassemblement National en tête lors du premier tour Avec 36,74% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Boissy-le-Châtel au soir du 1er round des législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 29,35% et 16,68% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser lors du 2ème tour des législatives à Boissy-le-Châtel ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 2521 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,19% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 24,16% au premier tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 55,8% des personnes en capacité de participer à une élection à Boissy-le-Châtel avaient boudé les urnes. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Boissy-le-Châtel Les clés de ce deuxième tour des élections législatives à Boissy-le-Châtel sont limpides : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Boissy-le-Châtel - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Boissy-le-Châtel aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste François Lenormand Rassemblement National Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Boissy-le-Châtel - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Boissy-le-Châtel

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boissy-le-Châtel Franck Riester (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,27% 29,35% François Lenormand (Ballotage) Rassemblement National 25,41% 36,74% Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 16,68% Nicolas Caux Les Républicains 7,22% 4,56% Jean-Michel Aspro Reconquête ! 4,40% 3,83% Gurvan Judas Divers gauche 2,94% 2,28% Marie-Pierre Chevallier Ecologistes 2,73% 2,37% Éric Noirez Droite souverainiste 1,59% 1,00% Eléonore Lajoye Ecologistes 1,46% 1,37% Jacques Lemoine Divers droite 0,93% 0,73% Pascal Quenot Divers extrême gauche 0,79% 1,09% Redouane Dahmane Divers 0,08% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Boissy-le-Châtel Taux de participation 44,20% 44,20% Taux d'abstention 55,80% 55,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 0,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 1,52% Nombre de votants 39 043 1 116

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Boissy-le-Châtel est tombé. Au sein de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, les citoyens de Boissy-le-Châtel ont jeté leur dévolu sur le candidat Rassemblement National. François Lenormand a recueilli 37% des suffrages à l'échelle de la commune. Franck Riester (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 29% et 17% des votes. Le taux de participation s'établit à 44% des électeurs inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 5ème circonscription de Seine-et-Marne (soit 1 409 non-votants). Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, 53 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Boissy-le-Châtel : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 35,5% des voix au premier tour à Boissy-le-Châtel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,0% et 16,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Boissy-le-Châtel avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 57,7% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 42,3% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Boissy-le-Châtel (77) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.