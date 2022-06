Résultat de la législative à Boulieu-lès-Annonay : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

C'est donc reparti pour ces législatives à Boulieu-lès-Annonay, avec le second volet en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les qualifiés restant pour devenir député. Les 1655 inscrits de Boulieu-lès-Annonay ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle Polyvalente).

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 34,11% des votes dimanche 12 juin pour le 1er tour de la législative. En 2e position, la candidature Les Républicains recueille 22,97% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National reçoit 18,45% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Dans l'unique bureau de vote de Boulieu-lès-Annonay, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le 2ème tour du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 16,82% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,21%, 4,99%, 2,03% et 1,64% en avril. Autrement dit un total qui aurait dû s'approcher de 23,87% pour le bloc de gauche.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 410 citoyens de Boulieu-lès-Annonay ( Ardèche ) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28,1% des voix au premier tour à Boulieu-lès-Annonay, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,4% et 15,2% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Boulieu-lès-Annonay avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 50,6% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,4% des votes.