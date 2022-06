Résultat de la législative à Bras : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

On vote déjà depuis plusieurs heures à Bras et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote lors de ce 2e épisode, puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a une semaine sont toujours candidats pour le climax des législatives.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont toutefois tendance à lisser des réalités locales délicates, comme par exemple à Bras. Grâce à 31,9% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bras dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 22,52% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 17,56% des suffrages.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative à Bras. C'est le représentant Rassemblement National qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 2108 citoyens de Bras votant dans la 8ème circonscription du Var. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 64 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Bras. Philippe Schreck a recueilli 32% des votes dans la localité. Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent 23% et 18% des suffrages. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 8ème circonscription du Var s'établit à 45%.

Quel postulant à l'hémicycle les électeurs résidant à Bras classeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33.5% des voix au premier tour à Bras, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et celui qui était candidat à un second mandat avaient obtenu 18.3% et 18.2% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bras avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 64.0% des suffrages, laissant par conséquent 36.1% des votes à Emmanuel Macron.