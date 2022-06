19:26 - Quel résultat aux législatives de Bras pour le bloc LFI-PS-EELV ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Bras comme dans toute la France. Cet électorat représentait 18,33% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,38% et 0,63% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 23,34% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Bras.