Résultat de la législative à Brie-Comte-Robert : en direct

La majorité LREM-Ensemble a baissé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Brie-Comte-Robert ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 26,37% des voix à Brie-Comte-Robert, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait accumulé 24,56% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,33% (contre 21,95%).

14:30 - À Brie-Comte-Robert, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives ?

L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Brie-Comte-Robert. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale seraient susceptibles de détourner l'attention des citoyens de Brie-Comte-Robert (77170) de leur devoir civique. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 11 006 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 68,78% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 73,17% au premier tour, soit 8 053 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.