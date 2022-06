En direct

19:08 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Brie ? Dans les 3 bureaux de vote de Brie, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 19,59% des suffrages lors de cette première manche. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,52% et 2,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 27,04% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Brie.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Brie ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Brie. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Brie, Emmanuel Macron terminait en première position avec 27,96% des voix, devant Marine Le Pen à 25,95%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 19,59% et Éric Zemmour à 5,15%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Brie ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Brie ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,36% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 21,12% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien est par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Brie du vote.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Brie lors des législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 4 308 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 49,56% au premier tour des votants de Brie, à comparer avec un taux de participation de 43,36% pour le second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.