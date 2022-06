Résultat de la législative à Brienon-sur-Armançon : en direct

12/06/22 11:26

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce premier volet des législatives à Brienon-sur-Armançon, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 45,4% des votes au premier tour à Brienon-sur-Armançon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avaient obtenu 17,4% et 15,7% des voix. Le choix des citoyens de Brienon-sur-Armançon était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (66,6% des suffrages), abandonnant ainsi 33,4% des votes à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Les habitants de Brienon-sur-Armançon ( Yonne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ?