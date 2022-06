Résultat de la législative à Bruille-Saint-Amand : 2e tour en direct

En direct

18:48 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon compte à Bruille-Saint-Amand Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Bruille-Saint-Amand, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième épisode des législatives. Son candidat a donc son importance ce 19 juin. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 11,82%, 2,17%, 0,65% et 16,27% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 30,91% à Bruille-Saint-Amand pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Bruille-Saint-Amand ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. A l'occasion du 1er round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Bruille-Saint-Amand ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 32,54% des voix. Elle est ressortie devant les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent respectivement 32,2% et 15,67% des suffrages.

13:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Bruille-Saint-Amand Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second tour et 55,4% au second tour du scrutin de 2012. L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des dernières législatives, le taux de participation représentait 44,3% au niveau de Bruille-Saint-Amand au second tour, ce qui représentait 540 votants sur les 1272 personnes inscrites sur les listes électorales.