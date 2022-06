En direct

20:12 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Bruille-Saint-Amand ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 11,82% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Bruille-Saint-Amand le 10 avril dernier. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,17% et 0,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 14,64% à Bruille-Saint-Amand pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bruille-Saint-Amand ? La Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Bruille-Saint-Amand dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Bruille-Saint-Amand, Marine Le Pen achevait la course en première position avec 34,82% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,28%. On trouvait plus loin Fabien Roussel, en troisième position avec 16,27% et Jean-Luc Mélenchon à 11,82%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Bruille-Saint-Amand Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bruille-Saint-Amand, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine et son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Bruille-Saint-Amand. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,75% dans la ville, contre un taux d'abstention de 26,73% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Bruille-Saint-Amand ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des précédentes législatives, parmi les 1 219 inscrits sur les listes électorales à Bruille-Saint-Amand, 55,7% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 51,93% pour le deuxième round.