Résultat de la législative à Burnhaupt-le-Haut : 2e tour en direct

19/06/22 18:52

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre cette seconde manche des législatives à Burnhaupt-le-Haut, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont en lice les postulants qualifiés la semaine passée et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour, 6 points de plus qu'au premier tour. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 57,81% au sein de Burnhaupt-le-Haut au premier tour, contre un taux d'abstention de 50,11% pour le deuxième tour.

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Burnhaupt-le-Haut. Le 12 juin dernier pour le premier round de l'élection législative, les habitants de Burnhaupt-le-Haut ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 25,0% des suffrages. La candidature Rassemblement National ramasse 23,4% des votes. La candidature Les Républicains glane 20,19% des voix.

Dans les 2 bureaux de vote de Burnhaupt-le-Haut, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour la seconde manche du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 13,3% des suffrages la semaine passée. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Burnhaupt-le-Haut, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 10,36%, 4,56%, 1,81% et 1,43% il y a deux mois. Ce qui donnait un point de départ théorique de 18,16% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Burnhaupt-le-Haut.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Burnhaupt-le-Haut. Au soir du premier tour des législatives 2022, les 1356 électeurs de Burnhaupt-le-Haut inscrits dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription du Haut-Rhin s'établit à 53%, ce qui représente 722 non-votants. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Burnhaupt-le-Haut. Sandrine Mayer a ainsi engrangé 25% des voix au sein de la localité. Marion Wilhelm (Rassemblement National) et Raphaël Schellenberger (Les Républicains) la suivent grâce à 23% et 20% des votes.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 34,2% des voix au premier tour à Burnhaupt-le-Haut, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,5% et 10,4% des votes. Le choix des électeurs de Burnhaupt-le-Haut était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (52,3% des voix), laissant par conséquent 47,7% des voix à Emmanuel Macron. Les votants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Burnhaupt-le-Haut ( Haut-Rhin ) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.