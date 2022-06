19:34 - Que vont décider les supporters de gauche à Butry-sur-Oise ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Butry-sur-Oise comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait obtenu 21,76% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,59% et 1,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 28,98% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.