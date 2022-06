Résultat de la législative à Cairon : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cairon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cairon. En direct 17:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Cairon ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Cairon. Au soir du premier tour de l'élection législative, dimanche 12 juin, les habitants de Cairon ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 37,13% des suffrages. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 28,56% des votes. Quant à elle, la candidature Les Républicains capte 11,09% des votes. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Cairon demeure l'abstention Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation représentait 46,96% au sein de Cairon au second tour, ce qui représentait 812 votants sur les 1644 personnes inscrites sur les listes électorales. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Cairon ! Les législatives 2022 se terminent à 18 heures Si jamais vous doutez encore des candidats finalistes de ce 2ème épisode dans la circonscription de Cairon, pas de stress. Les 2 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Cairon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cairon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Cairon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cairon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cairon Bertrand Bouyx (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 37,13% Valérie Harel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 28,56% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 10,77% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 11,09% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 7,53% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 2,72% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 0,63% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 1,26% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,31% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cairon Taux de participation 53,32% 58,54% Taux d'abstention 46,68% 41,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,00% Nombre de votants 49 346 973

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Cairon. Dans la 5ème circonscription du Calvados, les habitants de Cairon se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Cairon. Les citoyens de 136 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation s'élève à 59% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 5ème circonscription du Calvados (soit 689 non-votants). Bertrand Bouyx a engrangé 37% des voix. Il est suivi par Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Cédric Nouvelot (Les Républicains) qui captent dans l'ordre 29% et 11% des votes.

Législatives 2022 à Cairon : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 054 habitants de Cairon (14610) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 42,4% des voix au premier tour à Cairon. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,2% et 13,0% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Cairon avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 78,6% des voix, cédant donc 21,4% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?