Résultat des législatives 2024 à Bernières-sur-Mer (14990) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 30% et 38,89% à Bernières-sur-Mer à l'issue de ce second tour Combien va faire le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins glanés à l'échelle de l'Hexagone sont encourageants. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Bernières-sur-Mer, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 38,89% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre qui a fortement progressé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,75% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Bernières-sur-Mer, un favori aux législatives ? Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du RN se montre déjà solide à Bernières-sur-Mer entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (14,69%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,61%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour acter un ancrage durable du parti dans la localité, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Bernières-sur-Mer ? Reste à ce stade à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Valérie Harel (Nupes) l'emportait au premier tour dans la ville de Bernières-sur-Mer, grattant 32,78% des suffrages sur place. Au deuxième round,c'est encore Valérie Harel qui va remporter le plus de votes, avec 50,75% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,25%.

20:05 - Que peuvent dire les scores de dimanche dernier pour Bernières-sur-Mer ? Grâce à 38,89% des suffrages, Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) a pris la pôle position à Bernières-sur-Mer, le 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. En seconde place, Philippe Chapron (Rassemblement National) recueillait 28,61%. Cédric Nouvelot (Divers droite) recevait 15,56% des votants. C'est en revanche Philippe Chapron qui se taillait la part du lion, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 31,86% devant Bertrand Bouyx avec 24,59% et Thomas Dupont-Federici avec 24,46%.

19:21 - Participation à Bernières-sur-Mer : un sursaut par rapport au scrutin européen Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Bernières-sur-Mer était de 76,17%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 59,66% des personnes en âge de participer à une élection à Bernières-sur-Mer avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 57,79% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Bernières-sur-Mer, le score de la participation au 2e tour des législatives 2024 sera un élément fort Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Bernières-sur-Mer, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Bernières-sur-Mer s'élevait à 76,17%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,17% au premier tour et 54,09% au deuxième tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 021 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,72% étaient allées voter, contre une participation de 78,28% au premier tour, soit 1 582 personnes. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Bernières-sur-Mer ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Bernières-sur-Mer Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Bernières-sur-Mer comme partout ailleurs. Avec ses 24,03% de cadres pour 2 388 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 126 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (50,69%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 38,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 34,33% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 606,20 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Bernières-sur-Mer, les intérêts locaux se joignent aux défis français.