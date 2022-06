Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Cairon comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,24% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,53% et 2,27% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 9,8% du côté des électeurs de gauche (et donc 29,04% en comptant les voix de Mélenchon).

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Cairon ?

Lors de la dernière présidentielle, à Cairon, Emmanuel Macron avait fini la course en tête avec 42,43% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,24%, puis Marine Le Pen, troisième avec 13,02% et Yannick Jadot à 7,53%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours chambouleront certainement ce paysage lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.