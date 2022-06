Résultat des législatives à Callas - Election 2022 (83830) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Callas. Le taux de participation s'élève à 45% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Var, ce qui représente 700 votants. A l'échelle de la localité, Philippe Schreck a collecté 28% des votes. Il ressort devant Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 28% et 17% des suffrages. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 8ème circonscription du Var, 64 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins précédents ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 49,62% des personnes habilitées à participer à une élection à Callas s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 45,43% au second round.

À Callas, le taux de participation sera indiscutablement l'un des critères principaux de ces législatives. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 550 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,15% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,13% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à éloigner les citoyens de Callas des urnes.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 11,77% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Callas le 10 avril dernier. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,71% et 0,84% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 17,32% pour la coalition LFI-PS-EELV.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 36,25% des votes au premier tour à Callas. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 20,19% et 13,29% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Callas avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 62,64% des suffrages, laissant ainsi 37,36% des votes à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les habitants de Callas ( Var ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ?