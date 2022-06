Résultat des législatives à Cambes-en-Plaine - Election 2022 (14610) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cambes-en-Plaine

Le résultat des élections législatives 2022 à Cambes-en-Plaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à Cambes-en-Plaine. Dans la 5ème circonscription du Calvados, les 1547 habitants de Cambes-en-Plaine ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription du Calvados atteint 42%. Bertrand Bouyx a engrangé 37% des voix. Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Cédric Nouvelot (Les Républicains) récupèrent dans l'ordre 28% et 12% des votes. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 136 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Cambes-en-Plaine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cambes-en-Plaine Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 36,50% Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 27,68% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 10,28% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 11,53% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 5,88% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 4,29% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 1,36% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 1,81% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,68% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cambes-en-Plaine Taux de participation 53,32% 57,72% Taux d'abstention 46,68% 42,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 0,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,90% Nombre de votants 49 346 893

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cambes-en-Plaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Du côté de la Nupes, les 19,56% de Mélenchon à Cambes-en-Plaine augurent un score élevé Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Cambes-en-Plaine, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait enregistré 19,56% des suffrages le 10 avril dernier sur place. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,9% et 2,02% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 27,48% à Cambes-en-Plaine pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Cambes-en-Plaine ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Cambes-en-Plaine au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection suprême à Cambes-en-Plaine avec 38,8% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 19,56%, surclassant Marine Le Pen à 13,58% et Valérie Pécresse à 6,79%. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Cambes-en-Plaine L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera sans nul doute l'ampleur de la participation à Cambes-en-Plaine. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 17,86% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, pourraient en effet dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Cambes-en-Plaine (14610). 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Cambes-en-Plaine ? Au fil des dernières années, les 1 787 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, 1 426 personnes habilitées à voter à Cambes-en-Plaine avaient participé à l'élection au premier tour (soit 56,8%). La participation était de 49,96% pour le dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Cambes-en-Plaine ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Cambes-en-Plaine devraient être publiés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra rapidement qui des 10 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Législatives 2022 à Cambes-en-Plaine : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Cambes-en-Plaine (14) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 39% des voix au premier tour à Cambes-en-Plaine, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président du parti La France Insoumise et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 20% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cambes-en-Plaine avec 74% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 26% des voix. Le président français aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité de l'Assemblée au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?