Résultat de la législative à Carignan-de-Bordeaux : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Au cours des consultations démocratiques passées, les 4012 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des précédentes législatives, 2961 inscrits sur les listes électorales de Carignan-de-Bordeaux avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,72%), à comparer avec une participation de 43,19% pour le second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au second tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 33,04% des votes au soir du premier tour des législatives dimanche 12 juin. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 27,64% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National décroche 16,14% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Carignan-de-Bordeaux. À Carignan-de-Bordeaux, les 3272 électeurs rattachés à la 12ème circonscription de la Gironde ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Carignan-de-Bordeaux. Les citoyens de 154 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. L'abstention parmi les habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour la 12ème circonscription de la Gironde s'élève à 46% (1 517 non-votants). Pascal Lavergne a réuni 33% des suffrages à l'échelle de la commune. Mathilde Feld (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Hager Jacquemin (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 28% et 16% des voix.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Carignan-de-Bordeaux ( Gironde ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31,65% des suffrages au premier tour à Carignan-de-Bordeaux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 19,43% et 18,47% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Carignan-de-Bordeaux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 65,51% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 34,49% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir la majorité des députés de l'Assemblée ?