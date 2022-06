Résultat de la législative à Celles-sur-Belle : en direct

En direct

19:24 - Pour la Nupes, les 25,79% de Mélenchon à Celles-sur-Belle donnent de l'espoir Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Celles-sur-Belle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,01% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 31,67% à Celles-sur-Belle pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Celles-sur-Belle ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Celles-sur-Belle. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Lors de la dernière élection, à Celles-sur-Belle, Emmanuel Macron se hissait à la première position au premier tour de la présidentielle avec 26,88% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,79%, puis Marine Le Pen à 24,97% et Yannick Jadot avec 4,01%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Celles-sur-Belle À Celles-sur-Belle, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera le niveau de participation. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 010 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,62% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,02% au premier tour, c'est-à-dire 2 258 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Celles-sur-Belle en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? En 2017, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 54,72% au premier tour au niveau de Celles-sur-Belle. Le taux d'abstention était de 52,11% pour le second tour.