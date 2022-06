Résultat de la législative à Cernay : en direct

12/06/22 17:15

Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur fort des élections législatives à Cernay. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 324 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,77% étaient restés chez eux. L'abstention était de 27,72% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait capable de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Cernay (68700).

Au précédent scrutin, à Cernay, Marine Le Pen terminait en pôle position au premier round de l'élection présidentielle avec 30,68% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,97% et Éric Zemmour avec 8,11%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement transformer la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité a vu son score reculer à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 30,68% des suffrages au premier tour à Cernay. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,47% et 20,97% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Cernay avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 51,93% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 48,07% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Cernay ( Haut-Rhin ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.