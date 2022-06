Résultat de la législative à Cérons : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cérons sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cérons. En direct 18:46 - Une pôle position à Cérons pour le bloc de gauche pour ces législatives Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 32,64% à Cérons avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Cérons, les voix qui s'étaient finalement portées sur le bloc des Insoumis et des alliés de gauche lors des législatives étaient pourtant de 25,99% il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la première marche. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Cérons ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 25,99% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round des législatives. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent dans l'ordre 24,2% et 22,92% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Cérons ? Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1510 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,53% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 84,83% au premier tour, soit 1281 personnes. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Dimanche dernier, 47,07% des personnes en capacité de voter à Cérons avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures pour ces législatives La cité de Cérons n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se présentent pour ce second round de l'élection législative à Cérons. Découvrez le nom du député à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Cérons - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cérons aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sacha André Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Mette Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Cérons - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cérons

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cérons Sophie Mette (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,75% 22,92% Sacha André (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,23% 25,99% Damien Obrador Rassemblement National 23,44% 24,20% Serge Detrieux Parti radical de gauche 6,00% 7,94% Rene Cardoit Les Républicains 5,47% 4,99% Sylvie Mantel Reconquête ! 4,17% 3,07% Armelle Cruse Divers droite 2,19% 1,41% Valérie Viltet Ecologistes 1,72% 1,79% Jean-Philippe Delcamp Divers extrême gauche 1,56% 4,48% Milène Gellé Droite souverainiste 1,37% 1,15% Jean-Claude Laloubère Divers 0,87% 1,54% Maëva Bogo Droite souverainiste 0,20% 0,38% Guillaume Besset Divers 0,02% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Cérons Taux de participation 51,62% 52,93% Taux d'abstention 48,38% 47,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09% 2,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,62% Nombre de votants 52 738 805

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Cérons. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de voix parmi les 1521 habitants de Cérons de la 9ème circonscription de la Gironde. Le taux d'abstention s'élève à 47% des habitants figurant dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription électorale. Sacha André a obtenu 26% des suffrages au sein de la commune. En seconde place, Damien Obrador (Rassemblement National) ramasse 24% des votes. Quant à elle, Sophie Mette (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 23% des suffrages. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 9ème circonscription de la Gironde résultera de la conduite des électeurs des 87 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Cérons : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Cérons (33) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27,47% des voix au premier tour à Cérons. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,45% et 22,37% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 52,68% des votes face à Marine Le Pen (47,32%).