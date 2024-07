Résultat des législatives 2024 à Barsac (33720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Barsac, quels seront les reports des voix de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va irrémédiablement orienter en partie ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a glané 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Barsac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 26,65% des votes dans la commune. Ce qui correspond à un progrès par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - Le RN a vivement progressé à Barsac Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont atteint plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Barsac ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Barsac ? Le score du Rassemblement national va ainsi être le déterminant pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Barsac ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 23,02% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 28,61% des voix. Barsac se tournera en revanche vers Sacha André (LFI-PS-PC-EELV) au second tour, finalement à la première place localement avec 51,67%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,33%.

20:05 - Déjà 39,45% pour le RN à Barsac aux élections législatives D'après les études des instituts de sondages établies dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Barsac ont plébiscité François-Xavier Marques (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 39,45% des votes. En 2e position, Sophie Mette (Majorité présidentielle) glanait 30,75%. A la 3e position, Corinne Martinez (Union de la gauche) ramassait 26,65% des électeurs. C'est aussi François-Xavier Marques qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 9ème circonscription de la Gironde, avec cette fois 38,54%, devant Sophie Mette avec 30,03% et Corinne Martinez avec 27,89%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Barsac lors des derniers scrutins Pour comprendre le vote des électeurs de cette localité, il faut également étudier les résultats des précédentes élections. Le 30 juin dernier, 29,28% des électeurs de Barsac n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 561 inscrits sur les listes électorales à Barsac, 45,23% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 43,75% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Barsac ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Barsac ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Barsac s'élevait à 70,72%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,43% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 76,89% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 171 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,82% au premier tour et 47,87% au second tour. Quelle sera la participation à Barsac ce soir ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie pourraient inciter les citoyens de Barsac (33720) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Barsac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de Barsac sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 141 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,24%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,34%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 777 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,4%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,18%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Barsac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,85% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.