Résultat de la législative à Champagne-au-Mont-d'Or : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Champagne-au-Mont-d'Or sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:10 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Champagne-au-Mont-d'Or 11 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Champagne-au-Mont-d'Or ce 12 juin 2022, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures proportionnel à celui des autres circonscriptions. Les 4040 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 5 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de cette 1re étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Champagne-au-Mont-d'Or

Les élections législatives 2022 auront lieu à Champagne-au-Mont-d'Or comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Valérie Lawo Ecologistes Pascale Braud Divers gauche Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! Tristan Teyssier Divers extrême gauche Noëlle Pelerins Ecologistes Joël Gaude Ecologistes Antoine Dubois Rassemblement National Nathalie Serre Les Républicains Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste

Législatives 2022 à Champagne-au-Mont-d'Or : les enjeux

Les habitants de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 36% des voix au premier tour à Champagne-au-Mont-d'Or. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17% et 16% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Champagne-au-Mont-d'Or gratifié de 70% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 30% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?