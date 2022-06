Résultat de la législative à Charantonnay : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Charantonnay dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:51

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Charantonnay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Charantonnay. En direct 18:51 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la cité ? Les habitants de Charantonnay avaient concédé 18,27% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV-PC il y a une semaine, pour l'étape initiale des législatives 2022. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,59%, 4,42%, 1,19% et 2,12% le 10 avril. Ce qui donnait un total qui aurait dû s'approcher de 21,32% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC. 15:30 - La candidature Rassemblement National en tête à Charantonnay Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Avec 28,69% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Charantonnay à l'occasion du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 22,73% des suffrages. Quant à elle, la candidature Les Républicains obtient 19,35% des votes. 13:30 - À Charantonnay, la participation va-t-elle encore baisser lors du 2ème tour des législatives 2022 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 42,53% des personnes aptes à voter à Charantonnay avaient participé à l'élection au deuxième tour, ce qui représentait 612 votants sur les 1469 habitants en âge de voter. 10:30 - Epilogue des élections législatives à Charantonnay ce dimanche ! Les éléments clés de cette 2ème étape des législatives 2022 à Charantonnay sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 à Charantonnay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Charantonnay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Benoit Auguste Rassemblement National Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Charantonnay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Charantonnay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charantonnay Caroline Abadie (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,18% 22,73% Benoit Auguste (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 28,69% Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,88% 18,27% Jean-Claude Lassalle Les Républicains 20,89% 19,35% Thibaut Monnier Reconquête ! 4,23% 4,60% Eloïc Dufour Ecologistes 3,01% 2,17% Jean-Louis Goujon Droite souverainiste 1,62% 2,30% Jacques Lacaille Divers extrême gauche 1,26% 1,89% Participation au scrutin Circonscription Charantonnay Taux de participation 48,49% 50,82% Taux d'abstention 51,51% 49,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28% 0,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,40% Nombre de votants 40 005 748

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Charantonnay. Le représentant Rassemblement National décroche la première place chez les 1472 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription de l'Isère résidant à Charantonnay. Benoit Auguste a effectivement engrangé 29% des votes à l'échelle de la localité. En 2e place, Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 23% des votes. Enfin, Jean-Claude Lassalle (Les Républicains) reçoit 19% des suffrages. L'abstention s'élève à 49% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 724 non-votants. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de l'Isère dépendra du comportement de vote des électeurs des 34 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Charantonnay : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Charantonnay (Isère) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Charantonnay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Charantonnay avec 56% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des suffrages.