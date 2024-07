Résultat des législatives 2024 à Eyzin-Pinet (38780) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre question de ces élections est celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,63% des voix à Eyzin-Pinet. Une somme à affiner néanmoins avec les 19,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,96% pour Yannick Jadot, 1,2% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo).

Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives sera très analysé. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Eyzin-Pinet semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection du Parlement français. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Avec 20,04% à Eyzin-Pinet, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 25,16% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives à l'époque. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme LREM remporter le scrutin, avec 54,27%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,73%.