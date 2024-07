Résultat des législatives 2024 à Septème (38780) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la gauche à Septème ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix semble important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Septème, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 15,87% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 16,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,63% pour Yannick Jadot, 1,54% pour Fabien Roussel et 0,93% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Septème Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'on a vu près de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Septème semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont absorbé cette poussée...

20:29 - Un RN encore favori ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Septème ? Le RN réalisait en revanche un excellent score à Septème lors des législatives de l'époque. On retrouvait en effet Benoit Auguste au sommet au premier tour, avec 33,77% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,18%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,82%.

20:05 - Quel verdict à Septème pour le RN aux législatives ? Grâce à 51,53% des votes, Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Septème, le 30 juin au soir du 1er tour des élections législatives. Caroline Abadie (Ensemble !) et Cécile Michel (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 20,29% et 15,87% des électeurs à l'échelle de la métropole. Hanane Mansouri était aussi en tête dans la 8ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - Résultats des élections à Septème : quelles leçons tirer de la participation ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? À Septème, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a été de 74,26%, plus important de 17 points que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 57,19% au niveau de Septème. Le taux de participation était de 49,74% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Septème ? À Septème, l'un des facteurs cruciaux des élections législatives est indiscutablement le taux de participation. Dans la ville, 74,26% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 78,32% au second tour, ce qui représentait 1 290 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,64% au premier tour et 45,32% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Septème ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Septème aux législatives Dans la ville de Septème, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,77%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 778 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,17%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,42%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Septème mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,33% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.