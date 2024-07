Résultat des législatives 2024 à Jardin (38200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire très suivis Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Jardin, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,24% des votes dans la commune. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (21,63%).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Jardin Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Jardin semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être la possibilité de gagner. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Jardin il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,04% au premier tour, contre 32,45% pour Caroline Abadie (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (60,90% contre 39,10% pour Rassemblement National). Caroline Abadie remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a raflé 32,91% des votes à Jardin le 30 juin, lors du 1er round des élections législatives. Caroline Abadie (Ensemble !) captait 26,39%. A la 3e position, Cécile Michel (Front populaire) recueillait 23,24% des électeurs. C'est aussi Hanane Mansouri qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - Participation à Jardin : un sursaut par rapport au scrutin européen L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Jardin était de 79,21%, surpassant de 18 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 736 personnes en âge de participer à une élection à Jardin s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 61,69%). La participation était de 59,13% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Jardin Le taux d'abstention constitue indiscutablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage d'abstention à Jardin pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 20,79%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,97% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 19,82% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,28% au premier tour. Au deuxième tour, 47,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Jardin aujourd'hui ? La volonté de changement des habitants serait notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Jardin (38200).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Jardin : ce qu'il faut retenir Quel impact auront les électeurs de Jardin sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 239 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,52%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,17%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 996 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Jardin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,83% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.