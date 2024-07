Résultat des législatives 2024 à Chuzelles (38200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Chuzelles, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages affichés au niveau national sont un premier indice. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,45% des votes à Chuzelles. Un chiffre qui n'a pas vraiment grimpé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,62%).

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Chuzelles Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chuzelles semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre de votes en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces élections législatives localement. A l'inverse de la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient en revanche abouti à un puissant résultat pour le RN à l'époque à Chuzelles. On retrouvait en effet Benoit Auguste en tête au premier tour, avec 26,30% dans la cité. Caroline Abadie (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,03%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,97%.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce soir à Chuzelles ? Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a obtenu 44,73% des votes à Chuzelles le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Caroline Abadie (Ensemble !) et Cécile Michel (Front populaire) avec 22,48% et 19,45% des votants. Hanane Mansouri était aussi en tête dans la 8ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Chuzelles ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Le 1er round des législatives 2024 à Chuzelles a connu un taux d'abstention de 23,12%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 37,64% des électeurs de Chuzelles (38) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 45,17% lors des européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Chuzelles ? Le niveau d'abstention constitue incontestablement un facteur primordial de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Chuzelles était de 23,12%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,08% au premier tour. Au second tour, 50,55% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 795 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,22% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,77% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Chuzelles.

17:29 - Chuzelles : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La composition démographique et socio-économique de Chuzelles détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 19,13% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,0% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 3034,95 euros/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 976 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,33%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,44%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chuzelles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,28% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.