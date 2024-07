Résultat des législatives 2024 à Serpaize (38200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quels seront les reports des voix pour le Front populaire à Serpaize ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,49% des bulletins à Serpaize. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 22,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Serpaize La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Serpaize semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a ses chances de s'imposer. Le Rassemblement national parvenait en revanche à tirer son épingle du jeu à Serpaize au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Benoit Auguste qui se classait en tête au premier tour avec 28,61% dans la commune. Caroline Abadie (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,92%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,08%.

20:05 - Déjà 43,47% pour le RN à Serpaize aux élections législatives Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a accumulé 43,47% des votes à Serpaize le 30 juin dernier, pour le 1er round de l'élection législative. En 2e position, Cécile Michel (Nouveau Front populaire) ramassait 22,49%. A la troisième position, Caroline Abadie (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 20,28% des électeurs. C'est aussi Hanane Mansouri qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - Serpaize : importante participation aux législatives 2024 Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Serpaize, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 22,71%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 36,76% des électeurs de Serpaize. L'abstention était de 42,3% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Serpaize ? Le taux de participation constitue sans nul doute l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Serpaize lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 22,71%. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,27% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 18,3% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,73% au premier tour. Au deuxième tour, 47,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Serpaize ce soir ? L'inflation dans le pays, combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Serpaize.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Serpaize Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des législatives à Serpaize comme partout en France. Avec ses 2 108 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 95 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 634 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 25,14% des résidents sont des enfants, et 4,49% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 28,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1334,46 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Serpaize, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.