Résultat des législatives 2024 à Reventin-Vaugris (38121) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis deux ans à Reventin-Vaugris Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone pour le 1er tour des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,77% des suffrages à Reventin-Vaugris. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 24,74% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Reventin-Vaugris Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour ces législatives 2024 localement. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Reventin-Vaugris semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Le RN en tête aux législatives il y a deux ans à Reventin-Vaugris Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces législatives sera ainsi très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Reventin-Vaugris ? Les législatives avaient en revanche offert un joli résultat pour le RN à l'époque à Reventin-Vaugris. On retrouvait en effet Benoit Auguste devant ses concurrents au premier tour, avec 25,51% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 50,92%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,08%.

20:05 - Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 45,08% à Reventin-Vaugris aux législatives A en croire les enquêtes dévoilées sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 45,08% des votes, Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Reventin-Vaugris, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Cécile Michel (Union de la gauche) et Caroline Abadie (Majorité présidentielle) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 22,77% et 21,58% des électeurs à l'échelle de la ville. Hanane Mansouri était aussi en tête dans la 8ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Reventin-Vaugris ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier round des législatives 2024 à Reventin-Vaugris s'est renforcée, parvenant à 76,01%. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 490 personnes habilitées à participer à une élection à Reventin-Vaugris avaient effectivement participé à l'élection (soit 60,13%). Le taux de participation était de 55,2% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Reventin-Vaugris, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Reventin-Vaugris, l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 23,99%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 20,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 16,94% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,33% au premier tour et 51,73% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Reventin-Vaugris ? Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Reventin-Vaugris ?

17:29 - Élections législatives à Reventin-Vaugris : un éclairage démographique Quel portrait faire de Reventin-Vaugris, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 852 logements pour 2 028 habitants, la densité de la commune est de 97 habitants/km². L'existence de 185 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,85%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,48%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 34 596 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Reventin-Vaugris, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.