Résultat des législatives 2024 aux Côtes-d'Arey (38138) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,18% des voix aux Côtes-d'Arey. Une percée à affiner néanmoins avec les 22,27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés à l'échelle locale. Alors qu'on a vu environ 15 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Les Côtes-d'Arey semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

Le nombre de bulletins du RN sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces élections de l'Assemblée 2024, localement, comme au niveau national. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Avec 18,05% aux Côtes-d'Arey, le RN était en revanche distancé par les 29,19% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote laissant également le binôme LREM l'emporter, avec 58,18%, devant son adversaire Rassemblement National à 41,82%.

20:05 - Quel verdict pour le RN au second tour aux Côtes-d'Arey ?

D'après les études communiquées sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Préserveraient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 41,04% des suffrages, Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position aux Côtes-d'Arey, le 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Caroline Abadie (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Cécile Michel (Union de la gauche) avec respectivement 24,05% et 21,18% des votants. Hanane Mansouri était aussi en tête dans la 8ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.