Résultat de la législative à Charantonnay : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Charantonnay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À Charantonnay, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Charantonnay ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,48% dans la ville. Le taux de participation était de 82,3% au premier tour, c'est-à-dire 1 209 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Charantonnay (38790). 11:30 - À Charantonnay, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément essentiel L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Lors des législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 57,47% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Charantonnay, contre un taux d'abstention de 50,52% pour le deuxième round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Charantonnay ? Pour ces législatives de 2022 à Charantonnay, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement moins que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Charantonnay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Charantonnay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jacques Lacaille Divers extrême gauche Benoit Auguste Rassemblement National Jean-Claude Lassalle Les Républicains Eloïc Dufour Ecologistes Thibaut Monnier Reconquête ! Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Louis Goujon Droite souverainiste Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Charantonnay : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Charantonnay (Isère) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Charantonnay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Charantonnay avec 56% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des suffrages.