En direct

19:35 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Chars ? Dans l'unique bureau de vote de Chars, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait enregistré 20,86% des suffrages lors de cette première manche. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,49% et 1,75% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 26,1% à Chars pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Chars, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 29,09% des suffrages exprimés, au 1er round à Chars, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 24,97%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,86% et Éric Zemmour à 7,4%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement chambouler la situation et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Chars À Chars, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera incontestablement l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 205 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,87% étaient allés voter. La participation était de 82,41% au premier tour, c'est-à-dire 993 personnes. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est par exemple capable de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Chars (95750).

11:30 - À Chars, les chiffres de la participation aux élections législatives 2022 seront un élément fort Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 63,84% des inscrits sur les listes électorales de Chars avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 52,6% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.